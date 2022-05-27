Джонсон создает новый "Евросоюз" и уже пригласил в него Украину – СМИ

Джонсон создает новый "Евросоюз" и уже пригласил в него Украину – СМИ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже больше месяца работает над идеей создать новый международный альянс, который будет противостоять России и станет альтернативой Евросоюзу. Политик предложил президенту Владимиру Зеленскому, чтобы Украина тоже присоединилась к этому альянсу.

Модель Европейского содружества, которое хочет создать Джонсон, определяла бы Великобританию как лидера и, кроме Украины, включала бы Польшу, Эстонию, Латвию, Литву и, возможно, позже и Турцию.

Об этом пишет итальянское издание Corriere Della Sera со ссылкой на источники.

"Лондонский премьер предлагает новую систему политического, экономического и военного альянса – альтернативу Европейскому Союзу – которая соберет страны, объединенные недоверием к Брюсселю, а также ответом Германии на военную агрессию России", – говорится в статье издания.

Также читайте Оккупация территорий не должна помешать вступлению Украины в ЕС — представитель Евросоюза

Там добавили, что британский премьер предлагает союз государств, ревностно относящихся к своему национальному суверенитету, экономически либеральных и полных решимости противостоять военной угрозе со стороны России.

Над этой инициативой Джонсон работает больше месяца, рассказали источники, побывавшие накануне на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Свою идею премьер Великобритании впервые представил президенту Украины во время встречи в Киеве 9 апреля. По данным издания, после визита Джонсона соответствующие переговоры продолжились и Британия все настойчивее и подробнее поощряла Украину к инициативе.

Согласно сообщению, украинские власти пока еще не заняли никакой позиции по инициативе, но и не отвергли ее. Вероятно, Зеленский ждет саммита ЕС 23 июня, когда лидерам стран-членов будет предложено решить, предоставлять ли Украине статус кандидата.

Авторы статьи отмечают – не факт, что решение ЕС будет таким, на которое надеется Украина. По мнению некоторых переговорщиков, вероятно, лидеры ЕС ограничатся туманным заявлением о наличии у Украины "европейской перспективы". В таком случае Зеленский может посерьезнее отнестись к альтернативному предложению Джонсона.

Также читайте Финляндия отказалась сделать исключение для Украины по упрощенному вступлению в ЕС

Издание также не исключило, что слухи об этих контактах распространяются сейчас для давления на лидеров ЕС в преддверии саммита в июне.

Авторы статьи также указали, что у Лондона нет возможностей Евросоюза для финансовой поддержки Киева.

Также неизвестно, как к инициативе Британии отнесутся Польша или страны Балтии, ведь это может скомпрометировать их отношения с Брюсселем.

Напомним, Греция и Кипр выступили против ускоренного вступления Украины в ЕС.

Изменит ли Европа Украину: Подоляк о унижении России и Третьей мировой войне

Читайте также: