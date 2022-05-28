Оккупанты не оцепили Северодонецк, но начали штурм. Они плохо воюют в городе – ISW

Оккупанты не оцепили Северодонецк, но начали штурм. Они плохо воюют в городе – ISW

Российские военные начали прямые атаки на Северодонецк, несмотря на то, что не полностью оцепили город. Впрочем, аналитики считают, что в такой местности они себя плохо показали и вряд ли смогут быстро продвинуться по городу.

Украинские войска продолжают поддерживать оборону на территории Восточной Украины и замедлили большинство российских линий продвижения.

Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Войска РФ, вероятно, продолжат постепенное продвижение и, возможно, добьются успеха в окружении Северодонецка в ближайшие дни, но российские операции вокруг Изюма остаются в тупике, и российские силы, вероятно, не смогут увеличить темп своего продвижения.

Аналитики подчеркнули, что российские войска плохо действовали в городской местности на протяжении всей войны и вряд ли смогут быстро продвигаться в Северодонецке.

Напомним, 27 мая россияне пытались протиснуться в Северодонецк, атаковали позиции наших военных в районе Устиновки. В Северодонецке четверо погибших мирных жителей.

Бои за Северодонецк становятся более жестокими, но город не в окружении