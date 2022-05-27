Церковный календарь на 28 мая — кому молятся верующие

Какому святому молиться 28 мая и кого чтит церковь, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 28 мая в церковном календаре

28 мая чтят память преподобного Пахомия Великого. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 28 мая — день памяти преподобного Пахомия Великого.

В субботу, 28 мая 2022 года, церковь чтит память преподобного Пахомия Великого.

Святой, чудотворец, отшельник, основатель особого вида монастырей киновеев родился в 282 году в Египте в языческой семье. В 20-летнем возрасте стал римским воином, но впоследствии принял крещение и отправился в пустыню, чтобы вести там суровую жизнь. Через некоторое время понял, что не все хотят вести одинокую духовную жизнь. Поэтому Пахомий создал киновойну форму осуществления монашеского идеала. Около 320 года им была основана первая община монахов. Такая форма монашеской жизни была тогда более эффективна: вместе им было легче противостоять грабителям, совместный труд приносил много пользы.

Также именно Пахомий Великий создал устав монашеской жизни. Прежде всего, в обязанности монахов входили: молитва, чтение духовных книг. Они не покидали монастырь, а еду и одежду получали в его стенах. Жизнь была тяжелой, но не чрезмерно. Спали они на жестких кроватях, в случае серьезных проступков применялись телесные наказания.

Впоследствии рассказы о Пахомии разлетелись по всему Египту. К нему стали приобщаться многие ученики. Пахомий создал еще несколько схожих монастырей на берегах Нила. А затем заложил первый женский монастырь, где настоятельницей стала сестра Мария.

Умер преподобный в 346 году.

Церковный календарь на 28 мая: видео

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