Церковний календар на 28 травня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 28 травня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 28 травня в церковному календарі

28 травня вшановують пам’ять преподобного Пахомія Великого. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 28 травня — день пам’яті преподобного Пахомія Великого

У суботу, 28 травня 2022 року, церква вшановує пам’ять преподобного Пахомія Великого.

Святий, чудотворець, пустельник, засновник особливого виду монастирів кіновіїв народився 282 року в Єгипті в поганській родині. В 20-річному віці став римським воякою, але згодом прийняв хрещення та відправився до пустелі, щоб вести там суворе життя. Через деякий час зрозумів, що не всі хочуть вести самотнє духовне життя. А тому Пахомій створив кіновійну форму здійснення чернечого ідеалу. Близько 320 року ним була заснована перша громада ченців. Така форма чернечого життя була тоді більш ефективною: разом їм було легше протистояти грабіжникам, сумісна праця приносила багато користі.

Також саме Пахомій Великий створив статут чернечого життя. Насамперед до обов'язків ченців входили: молитва, читання духовних книг. Вони не покидали монастир, а їжу та одяг отримували в його стінах. Життя було важким, однак не надмірно. Спали вони на жорстких ліжках, в разі серйозних провин застосовувалися тілесні покарання.

Згодом розповіді про Пахомія розлетілися по всьому Єгипту. До нього почало долучатися чимало учнів. Пахомій створив ще кілька схожих монастирів на берегах Нілу. А згодом заклав перший жіночий монастир, де настоятелькою стала сестра Марія.

Помер преподобний 346 року.

Церковний календар на 28 травня: відео

Народні прикмети

28 травня багряний схід сонця, значить літом буде спека та мало опадів.

Літає багато павутинок - до спекотного літа.

28 травня почуєте крик ворони - отримаєте хороші звістки.

Скрегіт сороки почути до грошей.

Що не можна робити 28 травня