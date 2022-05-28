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​​"На сході України є ризики та виклики": Зеленський

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​​"На сході України є ризики та виклики": Зеленський

Фото: Сергій Гайдай

Президент України розповів про останні події на сході країни.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що зараз відбувається на сході України, та про загарбницьку політику Росії. 

Про це він розказав у інтерв’ю проекту Nieuwsuur нідерландського каналу NOS. 

​​"На сході України є ризики, виклики, є кроки щодо бажання оточити з боку російської армії нашу. Є велике збільшення військової техніки та людей з боку Російської Федерації. Є зосереджений контингент угруповання, артилерія, танки, броньована техніка.

Політика, яку Росія застосовує всюди: відключення від телебачення, відключення від тієї чи іншої мережі Інтернет. Підключення тільки свого телебачення і починається інформаційна війна. Після цього всю місцеву владу катують. Вони всі в підвалах, вони загинули, або їх показово катували. Там середньовіччя. У них одна і та ж схема – ​​"методичка нацистів", приблизно так це все йде. І вони їх катують, прибирають, або якщо погоджується місцева влада працювати на них, вони підписують папери і залишаються працювати. Після цього переводять всі школи на російську мову", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, окупанти продовжують штурм на Донбасі, але успіху не мають, ЗСУ відбили 8 атак.

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