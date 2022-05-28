​​"На сході України є ризики та виклики": Зеленський

Президент України розповів про останні події на сході країни.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що зараз відбувається на сході України, та про загарбницьку політику Росії.

Про це він розказав у інтерв’ю проекту Nieuwsuur нідерландського каналу NOS.

​​"На сході України є ризики, виклики, є кроки щодо бажання оточити з боку російської армії нашу. Є велике збільшення військової техніки та людей з боку Російської Федерації. Є зосереджений контингент угруповання, артилерія, танки, броньована техніка.

Політика, яку Росія застосовує всюди: відключення від телебачення, відключення від тієї чи іншої мережі Інтернет. Підключення тільки свого телебачення і починається інформаційна війна. Після цього всю місцеву владу катують. Вони всі в підвалах, вони загинули, або їх показово катували. Там середньовіччя. У них одна і та ж схема – ​​"методичка нацистів", приблизно так це все йде. І вони їх катують, прибирають, або якщо погоджується місцева влада працювати на них, вони підписують папери і залишаються працювати. Після цього переводять всі школи на російську мову", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, окупанти продовжують штурм на Донбасі, але успіху не мають, ЗСУ відбили 8 атак.

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