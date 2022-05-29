"Ця війна закінчиться колапсом Росії" - історик

Розпад Росії почнеться, коли вона зазнає поразки у війні проти України.

Війна в Україні триватиме довго і поразка в ній буде повним крахом Росії.

Про розповів історик, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак в ефірі "Україна 24".

"Я із самого початку говорив, що ця війна надовго, я дуже буду радий, якщо я помиляюся. Це війна, за моїм прогнозом як історика, закінчиться колапсом Росії. Ми не можемо здобути військову перемогу, не можемо увійти до Москви, це вимагає багато зусиль, Україна зараз не спроможна суто економічно", – вважає він.

На його думку, українські воїни можуть відсунути російських окупантів до кордонів ближче до кінця серпня.

"Ми просто виснажуватимемо Росію на лінії фронту. Але сама Росія не програє цю війну, вона програє тільки в тилу. У цій війні люди гинули з обох боків, але лінія фронту не змінювалася…Є різні прогнози, кажуть, від трьох місяців до дев'яти, я хотів би, звичайно, щоб раніше закінчилося, ніж пізніше, але ми повинні готуватися до затяжної війни, на жаль. Якщо прогнози справдяться, то це до року, можливо швидше", - зазначив історик.

Він наголосив, що розпад Росії буде саме тоді, кола вона зазнає поразки у війні проти України. Однак він наголосив, що це не буде автоматичний процес.

"Це мають бути певні реформи, росіяни на ці реформи нездатні, тому для цього потрібні реформи, реформи під диктовку Заходу, які будуть заміною санкцій. Ми всі чудово знаємо, що після кожної поразки Росії минає 20-30 років, і вона знову відкочується на попередні позиції", – зазначив Грицак.

Нагадаємо, президент Туреччини Ердоган анонсував переговори з Путіним та Зеленським.

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