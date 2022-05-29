"Эта война закончится коллапсом России" — историк

Распад России начнется, когда она терпит поражение в войне против Украины.

Война в Украине будет продолжаться долго, и поражение в ней будет полным крахом России.

Об этом рассказал историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в эфире "Украина 24".

"Я с самого начала говорил, что эта война надолго, я очень буду рад, если я ошибаюсь. Это война, по моему прогнозу как историка, закончится коллапсом России. Мы не можем одержать военную победу, не можем войти в Москву, это требует многое усилий, Украина сейчас не способна чисто экономически", – считает он.

По его мнению, украинские воины могут отодвинуть российских оккупантов к границам ближе к концу августа.

"Мы будем просто истощать Россию на линии фронта. Но сама Россия не проигрывает эту войну, она проигрывает только в тылу. В этой войне люди погибали с обеих сторон, но линия фронта не менялась... Есть разные прогнозы, говорят, от трех месяцев до девяти я, я хотел бы, конечно, чтобы раньше закончилось, чем позже, но мы должны готовиться к затяжной войне, к сожалению. Если прогнозы оправдаются, то это до года, возможно, скорее", — отметил историк.

Он подчеркнул, что распад России будет именно тогда, когда она потерпит поражение в войне против Украины. Однако он подчеркнул, что это не будет автоматический процесс.

"Это должны быть определенные реформы, россияне на эти реформы неспособны, поэтому для этого нужны реформы, реформы под диктовку Запада, которые будут заменой санкций. Мы все прекрасно знаем, что после каждого поражения России проходит 20-30 лет, и она снова откатывается на предыдущие позиции", – отметил Грицак.

Напомним, президент Турции Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским.

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