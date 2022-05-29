Украинские каратисты завоевали "бронзу" на чемпионате Европы

Мужская сборная Украины заняла третье место на чемпионате Европы по карате в дисциплине кумите, который проходит в турецком Газиантепе.

Украинцы дошли до бронзового финала, где победили сборную Бельгии.

В 1/8 финала национальная команда Украины одолела сборную Боснии и Герцеговины (3:2). В четвертьфинале "сине-желтые" уступили команде Франции (0:3), чтобы сохранить шансы на награды, украинская сборная должна была победить в утешительных столкновениях против Словакии. Сборная Украины победила словаков со счетом 3:0 и вышла в бронзовый финал.

В борьбе за медаль с бельгийцами командам понадобилось всего три схватки для определения победителя.

Свои стычки выиграли Андрей Торошанко – 8:1, Станислав Горуна – 5:2 и Ризван Талибов – 3:0.

Напомним, что бронзовый призер Олимпиады-2020 каратист Станислав Горуна высмеял подавшего в отставку советника российского постоянного представительства при ООН в Женеве Бориса Бондарева.

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