Чоловіча збірна України посіла третє місце на чемпіонаті Європи з карате у дисципліні куміте, який триває у турецькому Ґазіантепі.

Українці дійшли до бронзового фіналу, де перемогли збірну Бельгії.

У 1/8 фіналу національна команда України здолала збірну Боснії та Герцеговини (3:2). У чвертьфіналі "синьо-жовті" поступилися команді Франції (0:3), тож аби зберегти шанси на нагороди, українська збірна мала перемогти у втішних сутичках проти Словаччини. Збірна України перемогла словаків з рахунком 3:0 та вийшла до бронзового фіналу.

У боротьбі за медаль з бельгійцями командам знадобилося лише три сутички для визначення переможця.

Свої сутички виграли Андрій Торошанко – 8:1, Станіслав Горуна – 5:2 і Різван Талібов – 3:0.

Нагадаємо, що бронзовий призер Олімпіади-2020 каратист Станіслав Горуна висміяв радника російського постійного представництва при ООН в Женеві Бориса Бондарєва, який подав у відставку.

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