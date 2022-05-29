Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Эрдоган планирует поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.

Президент Турции проведет некоторые телефонные разговоры с российскими и украинскими коллегами 30 мая.

Об этом сообщает Anadolu Agency.

Отмечается, что Эрдоган хочет снова призвать к дипломатии по вопросу войны в Украине, которую начала РФ во главе с Путиным.

"Турция и дальше будет поощрять стороны поддерживать каналы диалога и дипломатии для установления мира в Украине", — говорится в сообщении.

В свою очередь, спикер Путина Дмитрий Песков уже подтвердил росСМИ планы диктатора Кремля провести переговоры с Эрдоганом. У президента Украины Владимира Зеленского пока на предложение публично не отреагировали.

Ранее Эрдоган анонсировал новые переговоры с Путиным и сообщил, кто и где может принять решение о востоке Украины.

Напомним, Эрдоган снова предложил Путину встретиться с Зеленским в Стамбуле.

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