Эрдоган спас переговоры Украины с РФ — Чалый

Украинская делегация поблагодарила президента Турции.

Переговоры между Украиной и Россией были разблокированы благодаря президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Об этом представитель украинской делегации на переговорах с РФ Александр Чалый заявил в ходе общения с представителями прессы.

"Нам нужно отдать большое уважение президенту Эрдогану. Потому что в субботу были очень сложные переговоры, они были в полном тупике. И я ожидал, что следующая неделя ни к чему не приведет.

Благодаря тому, что президент Эрдоган провел переговоры в треугольнике Украина-РФ, мы в воскресенье получили эту возможность собраться сегодня в Стамбуле и получили все же определенные договоренности на уровне глав делегаций, которые нам, профессионалам, ведущим переговоры на более техническом уровне, дают возможность дальше продолжить переговоры", — отметил он

Чалый подчеркнул, что во вторник делегации сделали "только первый шаг на очень сложном пути". Он добавил, что впереди у переговорщиков "очень много трудных тем".

"Но мы имеем определенные ориентиры, которые нам позволят: а) технически выйти на некоторые договоренности и б) открыть возможность встречи на высшем государственном уровне, чтобы решить окончательные спорные вопросы высшего качества. Это дает возможность после этого переходить к многоформатному измерению наших переговоров. ", – добавил он.

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