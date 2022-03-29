Ердоган врятував переговори України з РФ - Чалий

Українська делегація подякувала президенту Туреччини.

Переговори між Україною та Росією були розблоковані завдяки президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану.

Про це представник української делегації на переговорах з РФ Олександр Чалий заявив під час спілкування з представниками преси.

"Нам треба віддати велику шану президенту Ердогану. Тому що в суботу були дуже складні переговори, вони були в повному глухому куті. І я очікував, що наступний тиждень ні до чого не приведе.

Завдяки тому, що президент Ердоган провів перемовини в трикутнику Україна-РФ, ми в неділю отримали цю можливість зібратися сьогодні у Стамбулі і отримали все ж таки певні домовленості на рівні голів делегацій, які нам, професіоналам, які ведуть перемовини на більш технічному рівні, дають можливість далі продовжити переговори", - зазначив він

Чалий підкреслив, що у вівторок делегації зробили "тільки перший крок на дуже складному шляху". Він додав, що попереду в переговорників "дуже багато тяжких тем".

"Але ми маємо певні орієнтири, які нам дозволять: а) на технічному рівні вийти на деякі домовленості і б) відкрити можливість зустрічі на вищому державному рівні, щоб вирішити остаточні спірні питання вищого ґатунку. Це дає можливість після цього переходити до багатоформатного виміру наших переговорів", - додав він.

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