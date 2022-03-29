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У Києві понад 300 коней стали заручниками на іподромі: як допомогти

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У Києві понад 300 коней стали заручниками на іподромі: як допомогти

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Для утримання тварин необхідна будь-яка допомога: грошова або продовольча для коней.

Київський іподром та вся українська кінна громадськість просить допомоги. Понад 300 коней стали заручниками на іподромі – до них не приїжджають господарі, у тварин закінчується корм.

Про це повідомили у пресслужбі Київського іподрому.

“Деякі власникі верхових коней залишили коней без кормів, не відповідають на телефонні дзвінки. У результаті фінансувати корм для них ми не маємо можливостей. Поряд із Києвом ще є продавці кормів.Але їх запаси обмежені і незабаром закінчаться”, - розповіли в  Київському іпподромі. 

Для утримання тварин необхідна будь-яка допомога: грошова або продовольча для коней. Гроші підуть на покупку корму, а також на людей, які залишилися в Києві, щоб доглядати коней.

Реквізити для надання допомоги:

  • 4149499393718166. 
  • Приватбанк. Ілюченко Ольга Володимирівна.
  • У призначенні вказувати: “Допомога коням”.

“Для обговорення реальних варіантів допомоги кормами, транспортом, будь ласка, телефонуйте Заступнику директора Київського іподрому: Ольга Бондар +380503115141”, - додали в іподромі.

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