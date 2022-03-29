Керівництво Закарпаття проведе зустріч з ІТ-спеціалістами

В регіоні готові створити сприятливі умови для запровадження цілого кластеру сучасних інформаційних технологій.
Закарпатська область запрошує ІТ-спеціалістів до себе. Зокрема, керівництво регіону шукає шляхи співпраці з місцевими представниками ІТ-сфери та тими, хто хоче перемістити свої компанії з інших куточків України.
Про це повідомляє Закарпатська військова адміністрація 29 березня.
Для цього в регіоні готові створити сприятливі умови для запровадження цілого кластеру сучасних інформаційних технологій.
Аби обговорити подальшу роботу в умовах війни та розвиток цієї сфери, в четвер, 31 березня, о 16:00 у сесійній залі головної адмінбудівлі відбудеться зустріч керівництва області з ІТ-спеціалістами.
Реєстрація учасників обов’язкова:
- за номером +380993881010;
- e-mail Zakoda10@gmail.com.
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