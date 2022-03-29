Росія заподіяла збитки Україні на понад трильйон доларів – Шмигаль

Підрахунок поки експертний, але збиток структурований.

Втрати України від повномасштабного вторгнення Росії перевищили трильйон доларів. До цієї суми входять вже заподіяні збитки інфраструктурі та економіці, а також майбутні втрати у наступні роки.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише "Інтерфакс-Україна".

"Збитки, розраховані непрямим способом, з урахуванням втрат у наступні роки – становлять понад трильйон доларів", – сказав він.

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Шмигаль пояснив, що підрахунок поки експертний, але збиток структурований. За його словами, перша його складова – прямі інфраструктурні збитки.

"Це те, що ми втратили внаслідок прямого руйнування – мости, дороги, житло, будівлі, але ці цифри щодня зростають. Зараз наша оцінка – близько $120 млрд. Якщо з урахуванням військової інфраструктури та інших цивільних витрат, то понад $270 млрд", – пояснив він.

Друга складова – це підрахунок втрат української економіки.

"Це падіння ВВП у розрахунку на місяці, коли ми продовжуватимемо бойові дії. Це недоотриманий прибуток і не вкладені інвестиції наших підприємств. За нашими розрахунками, ця сума становить понад $290 млрд", – сказав Шмигаль.

Третя частина – втрати, яких зазнала держава внаслідок зменшення ВВП у перспективі.

"До війни у нас були плани, як зростатиме наша економіка. Тепер підприємства, які мають приносити державі доходи, зруйновані. Тому після війни, звісно, буде суттєве коригування", – додав він.

Нагадаємо, що радник президента України Олег Устенко заявив, що Росія, яка цинічно напала на Україну в ніч проти 24 лютого, після закінчення війни буде сплачувати Україні контрибуції і репарації протягом десятиріч. Водночас заарештованих коштів РФ може не вистачити для повної відбудови України.

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