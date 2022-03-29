Зеленський: Росія випускає по Україні 40 ракет на добу 

Президент каже, що українці прагнуть миру.

Президент України Володимир Зеленський під час звернення до парламенту Данії розповів про війну в Україні та про атаку на мирний Миколаїв.

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“Кожного дня саме стільки різних, але однаково смертоносних ракет російські війська застосовують проти нашої держави, проти України. Це середній рівень на добу - 40. Більше 1370 ракет застосовано вже за понад ніж місяць повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю. Сьогодні вранці російські ракети ударили по одному з наших південних міст – Миколаєву. Місту корабелів. Абсолютно мирному місту, яке мріяло тільки про одне – повернути собі славу центру кораблебудування на Чорному морі. Внаслідок цього удару – зруйнована будівля обласної адміністрації. На цей час відомо, що семеро людей загинули, 22 людини поранені. Розбір завалів продовжується. Жодних войовничих мрій у миколаївців не було. Вони не представляли жодної загрози для Росії. Але і вони, як і всі інші, повірте мені, українці стали мішенню для російських військ. Для ракет, авіабомб, реактивної артилерії, мінометів. Загальну кількість засобів ураження, які російські війська вже використали проти наших людей, на нашій землі, просто неможливо порахувати", - сказав він.

Раніше Віталій Кім повідомив, що 29 березня армія Російської Федерації поцілила у приміщення облдержадміністрації Миколаєва. У ДСНС повідомили, що з-під завалів зруйнованої Миколаївської ОДА дістали тіла трьох загиблих. 22 людини отримали поранення, з них 18 витягли з-під завалів живими.