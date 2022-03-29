Зеленский: Россия выпускает по Украине 40 ракет в сутки

Президент говорит, что украинцы стремятся к миру.

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения в парламент Дании рассказал о войне в Украине и об атаке на мирный Николаев.

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“Каждый день именно столько разных, но все равно смертоносных ракет российские войска применяют против нашего государства, против Украины. Это средний уровень в сутки – 40. Более 1370 ракет применено уже более чем за месяц полномасштабного вторжения России на нашу землю. Сегодня утром российские ракеты ударили по одному из наших южных городов – Николаеву. Города корабелов. Абсолютно мирному городу, мечтавшему только об одном – вернуть себе славу центра кораблестроения на Черном море. В результате этого удара – разрушенное здание областной администрации. К настоящему времени известно, что семь человек погибли, 22 человека ранены. Разбор завалов продолжается. Никаких воинственных мечтаний у николаевцев не было. Они не представляли никакой опасности для России. Но и они, как и все остальные, поверьте, украинцы стали мишенью для российских войск. Для ракет, авиабомб, реактивной артиллерии, минометов. Общее количество средств поражения, которые русские войска уже использовали против наших людей, на нашей земле, просто невозможно сосчитать", — сказал он.

Ранее Виталий Ким сообщил, что 29 марта армия Российской Федерации попала в помещение облгосадминистрации Николаева. В ГСЧС сообщили, что из-под завалов разрушенной Николаевской ОГА извлекли тела троих погибших. 22 человека получили ранения, из них 18 вытащили из-под завалов живыми.