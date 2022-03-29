Уилл Смит впервые прокомментировал свою драку на "Оскаре-2022"

Актер прямо на сцене ударил ведущего.

Во время 94-й церемонии вручения "Оскара", состоявшейся на днях в Лос-Анджелесе, лауреат премии Уилл Смит прямо на сцене ударил ведущего Криса Рока.

Комик неудачно пошутил по поводу прически жены Смита – Джады. У знаменитости почти нет волос из-за алопеции.

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит / Associated Press

Рок со сцены сказал, что с такой прической она могла бы сниматься в картине "Солдат Джейн-2". Через несколько секунд на сцене появился Смит и ударил Криса в лицо.

Поговаривали, что из-за этого у Уилла могут отобрать награду.

Теперь звезда решил извиниться за свое поведение. На странице в Instagram Смит написал, что насилие во всех его формах ядовито и разрушительно, а его выходка – неприемлема и непростительна.

"Шутки в мой адрес — часть работы, но шутка о состоянии здоровья Джады была для меня невыносимой, и я отреагировал эмоционально. Я хотел бы публично извиниться перед тобой, Крис. Я вышел из себя и я был неправ. Я смущен, и мое поведение не свойственно человеку, которым я хочу быть. В мире любви и добра нет места насилию", – написал актер.

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Также он обратился к представителям Академии, продюсерам шоу, гостям и всем, кто смотрел церемонию.

"Извиняюсь. Я глубоко сожалею, что мое поведение запятнало то, что во всем остальном было прекрасным путешествием для всех нас. Я в процессе", — добавил он.

Заметим, что большинство коллег Смита осудили его поступок. В частности, Тайлер Перри, Дензел Вашингтон, Маршалл Герсковиц. Впрочем, были и те, кто вступился за актера. Так, Тиффани Гаддиш заявила, что поступок Уилла – самое прекрасное, что ей приходилось видеть, поскольку он вступился за свою жену.

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