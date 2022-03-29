Вілл Сміт вперше прокоментував свою бійку на "Оскарі-2022"

Актор просто на сцені вдарив ведучого.

Під час 94-ї церемонії вручення "Оскара", яка відбулася днями в Лос-Анджелесі, лауреат премії Вілл Сміт просто на сцені вдарив ведучого Кріса Рока.

Комік невдало пожартував щодо зачіски дружини Сміта – Джади. У знаменитості майже немає волосся через алопецію.

Вілл Сміт та Джада Пінкетт-Сміт / Associated Press

Рок зі сцени сказав, що з такою зачіскою вона могла б зніматися у картині "Солдат Джейн-2". За декілька секунд на сцені з'явився Сміт і вдарив Кріса в обличчя.

Подейкували, що через це у Вілла можуть відібрати нагороду.

Тепер зірка вирішив перепросити за свою поведінку. На сторінці в Instagram Сміт написав, що насильство у всіх його формах отруйне та руйнівне, а його витівка – неприйнятна та непробачна.

"Жарти на мою адресу — частина роботи, але жарт про стан здоров'я Джади був для мене нестерпним, і я відреагував емоційно. Я хотів би публічно перепросити тебе, Крісе. Я вийшов з себе і я був неправий. Я збентежений, і моя поведінка не властива людині, якою я хочу бути. У світі любові та добра немає місця насильству", – написав актор.

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Також він звернувся до представників Академії, продюсерів шоу, гостей та всіх, хто дивився церемонію.

"Перепрошую. Я глибоко жалкую, що моя поведінка заплямувала те, що у всьому іншому було чудовою подорожжю для всіх нас. Я в процесі", – додав він.

Зауважимо, більшість колег Сміта засудили його вчинок. Зокрема, Тайлер Перрі, Дензел Вашингтон, Маршалл Герсковіц. Втім, були й ті, хто заступився за актора. Так, Тіффані Гаддіш заявила, що вчинок Вілла - найпрекрасніше, що їй доводилося бачити, оскільки він заступився за свою дружину.

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