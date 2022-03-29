Арахамія назвав першу перемогу в перемовинах з РФ

Туреччина - це друг та партнер України, сказав Арахамія.

Першою перемогою України на перемовинах з РФ є переміщення роботи делегації з Білорусі до Туреччини.

Про це під час брифінгу 29 березня сказав депутат від "Слуги народу" Давид Арахамія.

"Сьогодні у нас був черговий раунд перемовин. Нашою першою перемогою ми вважаємо переміщення місця очних перемовин з Білорусі до Туреччини. Бо Туреччина - це наш друг та партнер і ми бачимо цю країну серед наших гарантів безпеки", - сказав Арахамія.

Нагадаємо, зранку 29 березня у турецькому Стамбулі розпочалися українсько-російські переговори. Українська делегація вимагатиме забрати російські війська з території України та припинити війну. За попередньою інформацією, перемовини відбуватимуться у кілька раундів і можуть тривати не один день.

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