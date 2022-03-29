Арахамія назвав першу перемогу в перемовинах з РФ

Туреччина - це друг та партнер України, сказав Арахамія.
Першою перемогою України на перемовинах з РФ є переміщення роботи делегації з Білорусі до Туреччини.
Про це під час брифінгу 29 березня сказав депутат від "Слуги народу" Давид Арахамія.
"Сьогодні у нас був черговий раунд перемовин. Нашою першою перемогою ми вважаємо переміщення місця очних перемовин з Білорусі до Туреччини. Бо Туреччина - це наш друг та партнер і ми бачимо цю країну серед наших гарантів безпеки", - сказав Арахамія.
Нагадаємо, зранку 29 березня у турецькому Стамбулі розпочалися українсько-російські переговори. Українська делегація вимагатиме забрати російські війська з території України та припинити війну. За попередньою інформацією, перемовини відбуватимуться у кілька раундів і можуть тривати не один день.
Читайте також:
- Компанія Decathlon таки вирішила зупинити свою роботу в Росії
- "Ви вели таку війну проти геїв у Європі, що не помітили, як самі стали підар***ми" - син Ігоря Палиці до колишніх російських друзів
- Шойгу заявив, що основні зусилля зосередить на "звільненні" Донбасу, але "спецоперація" продовжиться