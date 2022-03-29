Арахамия назвал первую победу в переговорах с РФ

Турция – это друг и партнер Украины, сказал Арахамия.

Первой победой Украины в переговорах с РФ является перемещение работы делегации из Беларуси в Турцию.

Об этом во время брифинга 29 марта сказал депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия.

"Сегодня у нас был очередной раунд переговоров. Нашей первой победой мы считаем перемещение места очных переговоров из Беларуси в Турцию. Потому что Турция — это наш друг и партнер и мы видим эту страну среди наших гарантов безопасности", — сказал Арахамия.

Напомним, утром 29 марта в турецком Стамбуле начались украино-российские переговоры. Украинская делегация потребует забрать российские войска с территории Украины и прекратить войну. По предварительной информации, переговоры пройдут в несколько раундов и могут длиться не один день.

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