Компания Decathlon решила остановить свою работу в России

Decathlon также заявил, что "будет поддерживать своих сотрудников в РФ".
Французская компания Decathlon заявила о приостановке своей работы в России, поскольку из-за санкций не может выполнить поставки своей продукции в РФ.
Об этом говорится в сообщении компании.
"Подразделение солидарности Decathlon, расположенное в Польше, которое близко к нуждам, централизует наши пожертвования (оборудование и основные продукты на сумму 2,6 миллиона евро) местным неправительственным организациям. Мы также создали фонд солидарности с 1 миллионом евро для поддержки пострадавшего населения", — говорится в сообщении.
Французский гигант спортивных товаров уточняет, что и дальше будет поддерживать "2500 членов российской команды, некоторые из которых работают в компании с 2006 года".
Напомним, Национальный банк Украины приветствует решение Bloomberg приостановить работу в России и Белоруссии из-за вторжения в Украину.