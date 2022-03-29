Компания Decathlon решила остановить свою работу в России

Компания Decathlon решила остановить свою работу в России

Decathlon также заявил, что "будет поддерживать своих сотрудников в РФ".

Французская компания Decathlon заявила о приостановке своей работы в России, поскольку из-за санкций не может выполнить поставки своей продукции в РФ.

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Об этом говорится в сообщении компании.

" Подразделение солидарности Decathlon, расположенное в Польше, которое близко к нуждам, централизует наши пожертвования (оборудование и основные продукты на сумму 2,6 миллиона евро) местным неправительственным организациям. Мы также создали фонд солидарности с 1 миллионом евро для поддержки пострадавшего населения", — говорится в сообщении.

Французский гигант спортивных товаров уточняет, что и дальше будет поддерживать "2500 членов российской команды, некоторые из которых работают в компании с 2006 года".

Напомним, Национальный банк Украины приветствует решение Bloomberg приостановить работу в России и Белоруссии из-за вторжения в Украину.