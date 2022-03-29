США увеличат добычу нефти: планируют обеспечить мировой рынок

Ожидается значительное увеличение инвестиций в нефтяную промышленность.

Америка увеличит добычу нефти, чтобы удовлетворить внутренний и мировой спрос.

Об этом заявил старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн, выступая на Глобальном энергетическом форуме, сообщает New York Times.

"США стремятся увеличить производство и обеспечить достаточное предложение на рынке США и мировом рынке", — сказал он.

Амос Хохштейн подчеркнул, что с учетом нынешних цен на нефть и мировые события нет никаких сомнений в том, что инвестиции в нефтяную промышленность и добычу нефти увеличатся.

"Мы ожидаем увеличения добычи до 1 миллиона баррелей в сутки только в США. И другие страны мира также собираются наращивать добычу, например Канада объявила, что начнет добывать еще больше нефти в этом году", — отметил он.

Канада поможет Европе отказаться от российского газа и нефти.

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