Канада поможет Европе отказаться от российского газа и нефти — ВВС

Страна будет экспортировать дополнительные 200 тыс. баррелей нефти и 100 тыс. баррелей природного газа.
Канада заявила о готовности увеличить экспорт своего газа, нефти и урана с тем, чтобы "решить глобальный энергетический кризис" и отказаться от российских энергоресурсов.
Об этом заявил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон, пишет BBC.
По его словам, многие страны мира намерены "помогать, насколько это возможно, чтобы вытеснить российскую нефть и газ". В частности, речь идет об экспорте из Канады дополнительных 200 тыс. баррелей нефти и 100 тыс. баррелей природного газа.
"Мы ожидаем, что к концу года мы полностью достигнем 300 000 баррелей", – заявил Уилкинсон.
В то же время, это лишь небольшая часть от трех миллионов баррелей в день, которые будут удалены с мировых рынков до следующего месяца из-за санкций против России.
По словам Уилкинсона, проблема лишь в том, как быстро Европа сможет полностью отказаться от российских энересурсов.
Напомним, ранее США подписали соглашение с Европейским Союзом на поставку не менее 15 млрд кубометров газа в виде сжиженного природного газа (СПГ) на 2022 год.
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