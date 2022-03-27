Канада допоможе Європі відмовитися від російського газу і нафти — ВВС

Країна експортуватиме додаткових 200 тис. барелів нафти та 100 тис. барелів природного газу.

Канада заявила про готовність збільшити експорт свого газу, нафти і урану, аби "вирішити глобальну енергетичну кризу" і відмовитись від російських енергоресурсів.

Про це заявив міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон, пише BBC.

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За його словами, багато країн світу мають намір "допомагати, наскільки це можливо, аби витіснити російську нафту і газ". Зокрема, йдеться про експорт з Канади додаткових 200 тис. барелів нафти та 100 тис. барелів природного газу.

"Ми очікуємо, що до кінця року ми повністю досягнемо 300 000 барелів", – заявив Вілкінсон.

Водночас це лише невелика частина від трьох мільйонів барелів на день, які будуть видалені зі світових ринків до наступного місяця через санкції проти Росії.

За словами Вілкінсона, проблема лише в тому, як швидко Європа зможе цілком відмовитися від російських енегоресурсів.

Нагадаємо, раніше США підписали угоду з Європейським Союзом на постачання щонайменше 15 млрд кубометрів газу у вигляді скрапленого природного газу (СПГ) на 2022 рік.

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