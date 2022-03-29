В Беларуси анонсировали новые военные учения

Именно из Беларуси Россия совершает нападение на Украину и запускает ракеты по мирным городам.

Министерство обороны Беларуси анонсировало новые военные учения, которые продлятся 29-31 марта.

Также читайте В Запорожской области продолжаются бои с врагом: украинская оборона уничтожает живую силу оккупантов

Об этом сообщили в Минобороны РБ.

В сообщении говорится, что в Беларуси "проводится совместная мера оперативной подготовки с органами управления техническим обеспечением – совместная штабная тренировка".

Целью учений является "подготовка слаженности в работе функциональных групп (центров) управления техническим обеспечением на уровне, что обеспечивает качественное планирование технического обеспечения и повышение практических навыков должностных лиц в принятии решений, планировании применения подчиненных сил и средств".

Напомним, ракеты типа "Х", которые украинские зенитные ракетные войска сбили в 30 километрах от Львова, оккупанты выпустили из истребителя в Беларуси.

Читайте также: