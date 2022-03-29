Песков о переговорах в Стамбуле: "Сегодня-завтра все станет ясно"

Песков о переговорах в Стамбуле: "Сегодня-завтра все станет ясно"

Пресс-секретарь российского президента не дает прогнозов о результатах переговоров.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, когда будет понятно "есть ли что-то" в перспективах переговоров Украины и РФ. Все станет понятно уже сегодня-завтра.

Об этом сообщает издание ТАСС.

"Сегодня-завтра станет понятно, есть что-либо обещанное или нет в перспективах российско-украинских переговоров", — сказал Дмитрий Песков.

Напомним, в Стамбуле переговоры начались утром 29 марта. В организации встречи помог президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В частности, делегацию Украины возглавляют министр обороны Алексей Резников и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Обсуждаются международные гарантии безопасности для Украины, прекращение огня для решения гуманитарных вопросов.

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