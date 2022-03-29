У Білорусі анонсували нові військові навчання

Саме з Білорусі Росія проводить напад на Україну та запускає ракети по мирних містах.
Міністерство оборони Білорусі анонсувало нові військові навчання, які триватимуть 29-31 березня.
Про це повідомили в Міноборони РБ.
У повідомленні йдеться, що у Білорусі "проводиться спільний захід оперативної підготовки з органами управління технічним забезпеченням – спільне штабне тренування".
Метою навчань є "підготовка злагодженості у роботі функціональних груп (центрів) управління технічним забезпеченням лише на рівні, що забезпечує якісне планування технічного забезпечення та підвищення практичних навичок посадових осіб у прийнятті рішень, плануванні застосування підпорядкованих сил та засобів".
Нагадаємо, ракети типу "Х, які українська зенітні ракетні війська збили за 30 кілометрів від Львова, окупанти випустили з винищувача у Білорусі.
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