У Львівській області збили три крилаті російські ракети

Жертв і потерпілих немає.
У Золочівському районі Львівської області протиповітряна оборона збила три ракети, які випустила армія Російської Федерації.
Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
За його словами, загорілася трава. Рятувалникам вдалося пожежу локалізувати. "Загрози для жителів району нема. Жертв немає", - наголосив Козицький.
Протягом минулої доби, 28 березня, у Львівській області сирени тричі сповіщали про провітряну тривогу: попереджали про загрозу ракетного удару.
Як повідомлялося, у вівторок, 29 березня, армія Російської Федерації поцілила у приміщення облдержадміністрації Миколаєва. Окупанти зруйнували пів будівлі - від дев'ятого до першого поверху. За словами голови ОДА, Віталія Кіма, прилетіло до його кабінету. Більшість людей врятувалися дивом. Це від 50 до 100 чоловік.
Читайте також:
-
"Спортивні штани під костюмом": Зеленський жорстко пройшовся по бойовиках ОРДЛО і заявив, що не вестиме з ними переговори
-
"Трупи гниють просто на вулицях, це жах" - Зеленський про цинічне ставлення Путіна до своїх солдатів, яких відправив до України
- Не давали води і не пускали навіть до річки: українка розповіла, як тиждень з дитиною провела в окупації РФ