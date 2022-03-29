У Львівській області збили три крилаті російські ракети

У Львівській області збили три крилаті російські ракети

Жертв і потерпілих немає.

У Золочівському районі Львівської області протиповітряна оборона збила три ракети, які випустила армія Російської Федерації.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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За його словами, загорілася трава. Рятувалникам вдалося пожежу локалізувати. "Загрози для жителів району нема. Жертв немає", - наголосив Козицький.

Протягом минулої доби, 28 березня, у Львівській області сирени тричі сповіщали про провітряну тривогу: попереджали про загрозу ракетного удару.

Як повідомлялося, у вівторок, 29 березня, армія Російської Федерації поцілила у приміщення облдержадміністрації Миколаєва. Окупанти зруйнували пів будівлі - від дев'ятого до першого поверху. За словами голови ОДА, Віталія Кіма, прилетіло до його кабінету. Більшість людей врятувалися дивом. Це від 50 до 100 чоловік.

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