Bloomberg уходит из России и Беларуси — Нацбанк

Ранее, 9 марта, российские акции были исключены из глобальных фондовых индексов Bloomberg.

Национальный банк Украины приветствует решение Bloomberg приостановить работу в России и Белоруссии из-за вторжения в Украину.

Об этом говорится на сайте Нацбанка.

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Отмечается, что это решение предусматривает закрытие доступа для клиентов из России и Беларуси ко всем финансовым продуктам компании: терминалу, лицензии на данные, каналу данных и электронным торговым платформам.

Кроме того, облигации России будут исключены из индексов с фиксированной доходностью уже в конце месяца. Это станет следующим шагом после исключения российских акций из глобальных фондовых индексов Bloomberg, состоявшегося 9 марта.

"Мы очень благодарны за принятые решения Bloomberg LP и LSEG, которые являются ключевыми игроками в сфере поставки данных и информации на мировом финансовом рынке. Эти шаги в направлении полной изоляции агрессора усилят влияние ранее введенных санкций и ускорят освобождение Украины от российских захватчиков", – подчеркнул Юрий Гелетий, заместитель председателя Национального банка Украины.

В Нацбанке отмечают, что еще 3 марта призвали отключить российские и белорусские финансовые учреждения от крупнейших в мире торгово-информационных платформ Bloomberg и Refinitiv (ранее – Reuters). В результате этого, 11 марта London Stock Exchange Group (LSEG), в которую входит платформа Refinitiv, приостановила доступ клиентов из России ко всем своим продуктам и услугам.

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