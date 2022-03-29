При ОП группа экспертов будет оценивать эффективность санкций против России

При ОП группа экспертов будет оценивать эффективность санкций против России

По словам Зеленского, цель всего демократического мира – чтобы санкции работали.

При Офисе президента группа экспертов – украинских и международных – на постоянной основе будет анализировать, на что реально влияют применяемые против России санкции.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время обращения вечером в понедельник, 28 марта.

"Наша цель — чтобы санкции работали так, как это и задумывалось. И чтобы не было никакой возможности их обходить. Это должно быть целью и для всего демократического мира — без исключений. Никаких", — подчеркнул глава государства.

Ранее Владимир Зеленский подверг критике международное сообщество за затягивание санкций против России.

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