При ОП группа экспертов будет оценивать эффективность санкций против России

По словам Зеленского, цель всего демократического мира – чтобы санкции работали.
При Офисе президента группа экспертов – украинских и международных – на постоянной основе будет анализировать, на что реально влияют применяемые против России санкции.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время обращения вечером в понедельник, 28 марта.
"Наша цель — чтобы санкции работали так, как это и задумывалось. И чтобы не было никакой возможности их обходить. Это должно быть целью и для всего демократического мира — без исключений. Никаких", — подчеркнул глава государства.
Ранее Владимир Зеленский подверг критике международное сообщество за затягивание санкций против России.
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