Bloomberg йде з Росії і Білорусі — Нацбанк

Раніше, 9 березня, російські акції виключили з глобальних фондових індексів Bloomberg.

Національний банк України вітає рішення Bloomberg призупинити роботу в Росії та Білорусі через вторгнення в Україну.

Про це йдеться на сайті Нацбанку.

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Зазначається, що це рішення передбачає закриття доступу для клієнтів з Росії та Білорусі до всіх фінансових продуктів компанії: терміналу, ліцензії на дані, каналу даних та електронних торговельних платформ.

Крім того, облігації Росії будуть виключені з індексів з фіксованою дохідністю вже наприкінці місяця. Це стане наступним кроком після виключення російських акцій з глобальних фондових індексів Bloomberg, яке відбулося 9 березня.

"Ми дуже вдячні за ухвалені рішення Bloomberg L.P. та LSEG, які є ключовими гравцями у сфері постачання даних та інформації на світовому фінансовому ринку. Ці кроки у напрямі повної ізоляції агресора посилять вплив від раніше запроваджених санкцій і прискорять визволення України від російських загарбників", – наголосив Юрій Гелетій, заступник Голови Національного банку України.

У Нацбанку зазначають, що ще 3 березня закликали відключити російські та білоруські фінансові установи від найбільших у світі торговельно-інформаційних платформ Bloomberg та Refinitiv (раніше – Reuters) . Внаслідок цього, 11 березня London Stock Exchange Group (LSEG), до якої входить платформа Refinitiv, призупинила доступ клієнтів з Росії до всіх своїх продуктів та послуг.

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