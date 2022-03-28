"Оскар-2022": список лауреатов премии

В этом году триумфатором премии стал фильм "Дюна".

Только что в Лос-Анджелесе завершилась 94-я по счету, самая ожидаемая кинопремия года — "Оскар-2022".

Интересно, что в этом году церемонию организовали в несколько ином формате – более динамичном.

Так, вручение статуэток в восьми категориях, среди которых "Лучший звук", "Лучший грим", "Лучший короткометражный мультфильм", запланировали за час до начала основной церемонии. В телевизионную версию попали только речи победителей в этих номинациях. Победителей в других номинациях решили объявлять так же, как и в прошлом году.

В этом году триумфатором премии стал фильм "Дюна". Лента собрала шесть наград. Лучшим актером года был назван Уилл Смит за роль в фильме "Король Ричард", а "Лучшей актрисой" – Джессика Честейн за роль в ленте "Глаза Темми Фэй".

В номинации "Лучший фильм" заветную статуэтку получила картина "CODA: В ритме сердца".

Полный список обладателей премии "Оскар-2022":

Лучший фильм: "CODA: В ритме сердца"

Лучшая мужская роль: Уилл Смит ("Король Ричард")

Лучшая женская роль: Джессика Честейн ("Глаза Темми Фэй")

Лучший режиссер: Джейн Кэмпион ("Власть пса")

Лучшая мужская роль второго плана: Трой Коцур (CODA: В ритме сердца)

Лучшая женская роль второго плана: Ариана ДеБос ("Уэстсайдская история")

Ариана ДеБос / Associated Press

Лучший звук: "Дюна"

Лучший документальный короткометражный фильм: "Королева баскетбола"

Лучший оригинальный саундтрек: "Дюна" – Ганс Циммер

Лучшая работа художника-постановщика: "Дюна"

Лучший монтаж фильма: "Дюна"

Лучший грим и прически: "Глаза Темми Фэй"

Лучший анимационный короткометражный фильм: "Стеклоочиститель"

Лучший игровой короткометражный фильм: "Долгое прощание"

Лучшая операторская работа: "Дюна"

Лучшие визуальные эффекты: "Дюна"

Лучший анимационный фильм: "Энканто"

Лучший иностранный фильм: "Сядь за руль моей машины" (Япония)

Лучший костюм: "Круэлла"

Лучший оригинальный сценарий: "Белфаст"

Лучший адаптированный сценарий: "CODA: В ритме сердца"

Лучший документальный полнометражный фильм: "Лето души"

Лучшая оригинальная песня: No Time To Die – "007: Не время умирать"

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