"Оскар-2022": список лауреатов премии

В этом году триумфатором премии стал фильм "Дюна".
Только что в Лос-Анджелесе завершилась 94-я по счету, самая ожидаемая кинопремия года — "Оскар-2022".
Интересно, что в этом году церемонию организовали в несколько ином формате – более динамичном.
Так, вручение статуэток в восьми категориях, среди которых "Лучший звук", "Лучший грим", "Лучший короткометражный мультфильм", запланировали за час до начала основной церемонии. В телевизионную версию попали только речи победителей в этих номинациях. Победителей в других номинациях решили объявлять так же, как и в прошлом году.
В этом году триумфатором премии стал фильм "Дюна". Лента собрала шесть наград. Лучшим актером года был назван Уилл Смит за роль в фильме "Король Ричард", а "Лучшей актрисой" – Джессика Честейн за роль в ленте "Глаза Темми Фэй".
В номинации "Лучший фильм" заветную статуэтку получила картина "CODA: В ритме сердца".
Полный список обладателей премии "Оскар-2022":
Лучший фильм: "CODA: В ритме сердца"
Лучшая мужская роль: Уилл Смит ("Король Ричард")
Лучшая женская роль: Джессика Честейн ("Глаза Темми Фэй")
Лучший режиссер: Джейн Кэмпион ("Власть пса")
Лучшая мужская роль второго плана: Трой Коцур (CODA: В ритме сердца)
Лучшая женская роль второго плана: Ариана ДеБос ("Уэстсайдская история")
Лучший звук: "Дюна"
Лучший документальный короткометражный фильм: "Королева баскетбола"
Лучший оригинальный саундтрек: "Дюна" – Ганс Циммер
Лучшая работа художника-постановщика: "Дюна"
Лучший монтаж фильма: "Дюна"
Лучший грим и прически: "Глаза Темми Фэй"
Лучший анимационный короткометражный фильм: "Стеклоочиститель"
Лучший игровой короткометражный фильм: "Долгое прощание"
Лучшая операторская работа: "Дюна"
Лучшие визуальные эффекты: "Дюна"
Лучший анимационный фильм: "Энканто"
Лучший иностранный фильм: "Сядь за руль моей машины" (Япония)
Лучший костюм: "Круэлла"
Лучший оригинальный сценарий: "Белфаст"
Лучший адаптированный сценарий: "CODA: В ритме сердца"
Лучший документальный полнометражный фильм: "Лето души"
Лучшая оригинальная песня: No Time To Die – "007: Не время умирать"
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