"Оскар-2022": звезда "Игры престолов" Джейсон Момоа поддержал Украину

Актер пришел на красную дорожку с нагрудным желто-голубым платком.

До церемонии вручения "Оскара-2022" осталось несколько часов.

Тем временем на красную дорожку приходит все больше звезд. Знаменитости демонстрируют перед фотообъективами роскошные наряды. Несмотря на праздник, звезды помнят о войне в Украине и решили публично поддержать нашу страну в Лос-Анджелесе.

К примеру, голливудский актер, звезда "Игры престолов" Джейсон Момоа пришел на мероприятие с нагрудным желто-голубым платком.

Джейсон Момоа / Getty Images

Отметим, что ведущая "Оскара" Эми Шумер ранее заявила, что президент Украины Владимир Зеленский должен выступить на церемонии. По словам артистки, мероприятие помогло бы больше привлечь внимание мира к происходящим в Украине событиям.

Со своей стороны, американский актер Шон Пенн также поддержал инициативу Шумер. Более того, он убежден, что Американская киноакадемия обязательно должна дать возможность выступить на премии Владимиру Зеленскому. Если же этого не произойдет, то Пенн предлагает бойкотировать мероприятие.

Напомним, редакция сайта ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии "Оскар-2022".