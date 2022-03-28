"Оскар-2022": зірка "Гри престолів" Джейсон Момоа підтримав Україну

Актор прийшов на червоний хідник з нагрудною жовто-блакитною хустинкою.

До церемонії вручення "Оскара-2022" залишилося декілька годин.

Тим часом на червоний хідник приходить все більше зірок. Знаменитості демонструють перед фотооб’єктивами розкішні вбрання. Попри свято, зірки пам’ятають про війну в Україні та вирішили публічно підтримати нашу країну у Лос-Анджелесі.

Приміром, голлівудський актор, зірка "Гри престолів" Джейсон Момоа прийшов на захід з нагрудною жовто-блакитною хустинкою.

Джейсон Момоа / Getty Images

Зауважимо, ведуча "Оскара" Емі Шумер раніше заявила, що президент України Володимир Зеленський має виступити на церемонії. За словами артистки, захід допоміг би більше привернути увагу світу до подій, які наразі відбуваються в Україні.

Зі свого боку, американський актор Шон Пенн також підтримав ініціативу Шумер. Ба більше, він переконаний, що Американська кіноакадемія обов'язково має дати можливість виступити на премії Володимиру Зеленському. Якщо ж цього не станеться, то Пенн пропонує бойкотувати захід.

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію церемонії "Оскар-2022".