"Оскар-2022": лучшим актером стал Уилл Смит

Актер получил статуэтку за роль Ричарда в ленте "Король Ричард".

Только что во время прямой трансляции самой престижной в мире кинопремии "Оскар-2022" было названо имя победителя в номинации "Лучшая мужская роль".

Так, статуэтку получил Уилл Смит. Звание "лучшего" звезде принесла работа в ленте "Король Ричард" режиссера Рейнальдо Маркуса Грина. Актер сыграл роль отца чемпионок по теннису Винус и Серены Уильямс.

The Oscar для Best Actor в Leading Role goes to... #Oscars pic.twitter.com/yEH5RLzxh2 Опубликовано в The Academy (@TheAcademy) 28 марта 2022

Интересно, что конкуренцию Смиту составили Хавьер Бардем за роль в ленте "Быть Рикардо", Бенедикт Камбербетч из фильма "Власть пса", Эндрю Гарфилд с картины "Тик-так, бум!" и Дензел Вашингтон, сыгравший в "Макбете".

Заметим, Уилл Смит был номинирован на "Оскар" четырежды. Он обладатель премий "Золотой глобус", "BAFTA", "Премии Гильдии киноактеров США" и "Грэмми". А в 2008 году звезда возглавил список Forbes самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, заработав за год 80 млн долларов.

Наибольшее признание Уилл Смит получил за роль Мухаммеда Али в фильме "Али". Также он сыграл в фильмах "День независимости" и "Люди в черном".

Напомним, редакция сайта ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии "Оскар-2022".

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