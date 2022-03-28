28 марта 2022 – этот день в истории, основные события

28 марта 2022 – понедельник. 33-й день войны России против Украины. 87-й день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

28 марта – Всемирный день историка. Это профессиональный праздник всех тех, кто занимается историей или связан с этой наукой. Эту профессию многие недооценивают, однако важно знать свое прошлое, чтобы развивать будущее. Первым украинским историком считается летописец Нестор, родившийся в 1056 году. Он является основателем историографии в Киевской Руси.

Также 28 марта – День рождения стиральной машины. Именно в этот день 1851 года американец Джеймс Кинг получил патент на прототип современной стиральной машины. На самом же деле первый патент на стиральную машину был утвержден еще в 1691 году, но тогда она была ручной. Автоматическая же появилась только в 1937 году.

28 марта 2022 года начинается Четвертая седмица Великого поста.

28 марта – какой сегодня церковный праздник

28 марта – какой сегодня церковный праздник / pixabay.com

28 марта в церковном календаре – день памяти Никандра Египтянина. Жил он в Египте в 3 веке, когда великие гонения на христиан совершал император Диоклетиан. За свою жизнь святой Никандр помогал больным, бедным, нуждающимся. В 302 году он решил тайно похоронить незаконно убитых христиан, и его заметили язычники. Мученика начали пытать. Но даже после того, как ему содрали кожу, он не отвернулся от своей веры.

Также 28 марта – день памяти святого мученика Александра Памфилийского, иерея в Сиде. Жил он в 3 веке, когда царствовал император Аврелиан, отличавшийся особенно жестоким отношением ко всем христианам. Однажды святого Александра схватили и пытали, чтобы он отказался от своей веры. Все пытки мужчина вынес с мужеством и стойкостью. Из-за этого разъяренные палачи казнили его.

Памятные даты 28 марта

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 28 марта:

1842 год — во Львове открывается театр Станислава Скарбека, который в то время был третьим по размеру в Европе;

1854 год – в ходе Крымской войны Франция объявляет войну России;

1930 год – турецкие города Константинополь и Ангора переименовывают в Стамбул и Анкару;

1999 год — в косовском селе Избице сербская полиция и югославский спецназ убили 146 албанцев (мужчин и женщин), впоследствии это событие получило название "Резня в Избице" и стало предметом рассмотрения Международного уголовного трибунала в Гааге (Слободана Милошевич);

2008 год – в украинской версии Википедии появилось 100 000 статей.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 28 марта

Каковы сегодня именины: Денис, Александр, Агапий, Никандр, Никанор, Мануил.

28 марта родились: