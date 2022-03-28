28 марта 2022 – этот день в истории, основные события

28 марта 2022 – понедельник. 33-й день войны России против Украины. 87-й день года.
Какой сегодня день в Украине и мире
28 марта – Всемирный день историка. Это профессиональный праздник всех тех, кто занимается историей или связан с этой наукой. Эту профессию многие недооценивают, однако важно знать свое прошлое, чтобы развивать будущее. Первым украинским историком считается летописец Нестор, родившийся в 1056 году. Он является основателем историографии в Киевской Руси.
Также 28 марта – День рождения стиральной машины. Именно в этот день 1851 года американец Джеймс Кинг получил патент на прототип современной стиральной машины. На самом же деле первый патент на стиральную машину был утвержден еще в 1691 году, но тогда она была ручной. Автоматическая же появилась только в 1937 году.
28 марта 2022 года начинается Четвертая седмица Великого поста.
28 марта – какой сегодня церковный праздник
28 марта в церковном календаре – день памяти Никандра Египтянина. Жил он в Египте в 3 веке, когда великие гонения на христиан совершал император Диоклетиан. За свою жизнь святой Никандр помогал больным, бедным, нуждающимся. В 302 году он решил тайно похоронить незаконно убитых христиан, и его заметили язычники. Мученика начали пытать. Но даже после того, как ему содрали кожу, он не отвернулся от своей веры.
Также 28 марта – день памяти святого мученика Александра Памфилийского, иерея в Сиде. Жил он в 3 веке, когда царствовал император Аврелиан, отличавшийся особенно жестоким отношением ко всем христианам. Однажды святого Александра схватили и пытали, чтобы он отказался от своей веры. Все пытки мужчина вынес с мужеством и стойкостью. Из-за этого разъяренные палачи казнили его.
Памятные даты 28 марта
Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 28 марта:
- 1842 год — во Львове открывается театр Станислава Скарбека, который в то время был третьим по размеру в Европе;
- 1854 год – в ходе Крымской войны Франция объявляет войну России;
- 1930 год – турецкие города Константинополь и Ангора переименовывают в Стамбул и Анкару;
- 1999 год — в косовском селе Избице сербская полиция и югославский спецназ убили 146 албанцев (мужчин и женщин), впоследствии это событие получило название "Резня в Избице" и стало предметом рассмотрения Международного уголовного трибунала в Гааге (Слободана Милошевич);
- 2008 год – в украинской версии Википедии появилось 100 000 статей.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 28 марта
Каковы сегодня именины: Денис, Александр, Агапий, Никандр, Никанор, Мануил.
28 марта родились:
- 1709 год — граф, генерал-фельдмаршал украинского происхождения, лоббист украинских интересов при царском дворе Алексей Разумовский, принимавший активное участие в восстановлении Киевской митрополии;
- 1898 год — деятель УНР и ОУН, главный теоретик украинского национализма Николай Сциборский;
- 1905 год – украинский актер и режиссер Авраменко Георгий Титович;
- 1912 год — украинский диссидент, политзаключенный, Герой Украины Олекса Гирнык;
- 1925 год – украинский оперный певец Дмитрий Гнатюк;
- 1933 — Герой Украины, диссидент, политический и общественный деятель, сын командующего УПА Романа Шухевича, Юрий-Богдан Шухевич;
- 1950 год – украинский поэт, член Национального союза писателей Украины Виктор Стельмах;
- 1955 год — экс-министр аграрной промышленности Украины Баранивский Александр Петрович;
- 1961 год — украинский археолог, исследователь древнего Галича и архитектуры княжеской эпохи Юрий Лукомский.