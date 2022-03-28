28 березня 2022 року – цей день в історії, основні події

28 березня 2022 року – понеділок. 33-й день війни Росії проти України. 87-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

28 березня - Всесвітній день історика. Це професійне свято всіх тих, хто займається історією або пов’язаний з цією наукою. Цей фах багато людей недооцінюють, проте важливо знати своє минуле, щоб розвивати майбутнє. Першим українським істориком вважається літописець Нестор, який народився 1056 року. Саме він є основоположником історіографії в Київській Русі.

Також 28 березня - День народження пральної машини. Саме цього дня 1851 року американець Джеймс Кінг отримав патент на прототип сучасної пральної машини. Насправді ж перший патент на пральну машину був затверджений ще 1691 року, але тоді вона була ручною. Автоматична ж з’явилася лише 1937 року.

28 березня 2022 року починається Четверта седмиця Великого посту.

28 березня - яке сьогодні церковне свято

28 березня - яке сьогодні церковне свято / pixabay.com

28 березня в церковному календарі – день пам’яті Никандра Єгиптянина. Жив він у Єгипті в 3 столітті, коли великі гоніння на християн вчиняв імператор Діоклетіан. За своє життя святий Никандр допомагав хворим, бідним, нужденним. 302 року він вирішив таємно поховати незаконно вбитих християн, та його помітили язичники. Мученика почали катувати. Та навіть після того, як йому здерли шкіру, він не відвернувся від своєї віри.

Також 28 березня - день пам’яті святого мученика Олександра Памфілійського, ієрея в Сиді. Жив він в 3 столітті, коли царював імператор Авреліан, який відрізнявся особливо жорстоким ставленням до всіх християн. Одного дня святого Олександра схопили та катували, щоб він відмовився від своєї віри. Всі тортури чоловік виніс з мужністю та стійкістю. Через це розлючені кати стратили його.

Пам’ятні дати 28 березня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 28 березня:

1842 рік — у Львові відкривається театр Станіслава Скарбека, який на той час був третім за розміром у Європі;

1854 рік — в ході Кримської війни Франція оголошує війну Росії;

1930 рік — турецькі міста Константинополь і Ангора перейменовують у Стамбул і Анкару;

1999 рік — у косовському селі Ізбіце сербська поліція і югославський спецназ вбили 146 албанців (чоловіків та жінок), згодом ця подія отримала назву “Різанина в Ізбіце” і стала предметом розгляду Міжнародного кримінального трибуналу в Гаазі (Слободана Мілошевича звинувачували у військових злочинах);

2008 рік — в українській версії Вікіпедії з’явилося 100 000 статей.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 28 березня

Які сьогодні іменини: Денис, Олександр, Агапій, Никандр, Никанор, Мануїл.

28 березня народилися: