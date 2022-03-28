В РФ тіла окупантів спалюють у плавильних печах або крематоріях — Фейгін

В РФ тіла окупантів спалюють у плавильних печах або крематоріях — Фейгін

Фейгін пояснив, що просто закопувати тіла небезпечно для путінського режиму, адже потім поховання можуть знайти.

Тіла мертвих окупантів в Росії спалюють у мобільних крематоріях і плавильних печах.

Про це розповів російський адвокат і правозахисник Марк Фейгін в інтерв'ю "Обозревателю".

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"Здебільшого використовують німецькі крематорії, дуже дорогі. У Росії до пуття крематоріїв не роблять, обладнання має бути західним. Тому, як я чув, щоб спалювати останки, у Ростові використовують мало не плавильні печі. Там є різні заводи і їх використовують для масштабних спалень. Просто в прикордонних містах немає крематоріїв", — зазначив правозахисник.

За його словами, РФ просто спалює тіла мертвих солдат, щоб уникнути відповідальності. Фейгін пояснив, що просто закопувати тіла небезпечно для путінського режиму, адже потім поховання можуть знайти, проводити ексгумації, експертизи.

Адвокат зазначив, що найчастіше військове керівництво Росії приховує інформацію про долю строковиків.

Нагадаємо, що окупантам після вторгнення наказали готувати мішки для власних трупів.

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