"Оскар-2022": лучшей актрисой стала Джессика Честейн

Заветную статуэтку актриса получила за роль в ленте "Глаза Темми Фэй".

Только что американская киноакадемия в прямом эфире назвала имя "Лучшей актрисы" года.

Так, "Оскар" в этом году получила Джессика Честейн. Самую желанную статуэтку звезде принесла роль Темми в фильме "Глаза Темми Фэй" режиссера Майкла Шоволтера.

The Oscar для большого энтузиазма в Leading Role goes to... #Oscars pic.twitter.com/Yny0Mxj9Yr Опубликовано в The Academy (@TheAcademy) 28 марта 2022

В этой номинации за статуэтку также боролись Оливия Колман из "Незнакомая дочь", Пенелопа Крус, сыгравшая в фильме "Параллельные матери", Николь Кидман из "Быть Рикардо" и Кристен Стюарт за роль в фильме "Спенсер".

В 2008 году Честейн дебютировала в полнометражном кино, сыграв главную роль в фильме "Жолин", за которую была удостоена премии за лучшую женскую роль на Международном кинофестивале в Сиэтле. За роль в фильме "Прислуга" она была номинирована на "Золотой глобус" и "Оскар" в категории "Лучшая женская роль второго плана".

В триллере "Тридцать минут по северу" она сыграла Майю и за безупречное перевоплощение была номинирована на премию "Оскар" за лучшую женскую роль. В 2014 году она вместе с Мэттью Макконахи, Энн Хэтэуэй и Майклом Кейном снялась в научно-фантастической драме "Интерстеллар".

Напомним, редакция сайта ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии "Оскар-2022".

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