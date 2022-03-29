Россия нанесла ущерб Украине на более чем триллион долларов – Шмигаль

Подсчет пока экспертный, но ущерб структурирован.

Потери Украины от полномасштабного вторжения России превысили триллион долларов. В эту сумму входят уже нанесенный ущерб инфраструктуре и экономике, а также будущие потери в последующие годы.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, пишет "Интерфакс-Украина".

"Ущерб, рассчитанный косвенным способом, с учетом потерь в последующие годы – составляет более триллиона долларов", – сказал он.

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Шмигаль объяснил, что подсчет пока экспертный, но ущерб структурирован. По его словам, первая его составляющая – прямые инфраструктурные убытки.

"Это то, что мы потеряли в результате прямого разрушения – мосты, дороги, жилье, здания, но эти цифры ежедневно растут. Сейчас наша оценка – около $120 млрд. Если с учетом военной инфраструктуры и других гражданских расходов, то более $270 млрд", – объяснил он.

Вторая составляющая – это подсчет потерь украинской экономики.

"Это падение ВВП в расчете на месяцы, когда мы будем продолжать боевые действия. Это недополученная прибыль и не вложенные инвестиции наших предприятий. По нашим расчетам, эта сумма составляет более $290 млрд", – сказал Шмигаль.

Третья часть – потери, понесенные государством вследствие уменьшения ВВП в перспективе.

"До войны у нас были планы, как будет расти наша экономика. Теперь предприятия, которые должны приносить государству доходы, разрушены. Поэтому после войны, конечно, будет существенная корректировка", — добавил он.

Напомним, что советник президента Украины Олег Устенко заявил, что Россия, которая цинично напала на Украину в ночь на 24 февраля, после окончания войны будет платить Украине контрибуции и репарации в течение десятилетий. В то же время, арестованных средств РФ может не хватить для полного восстановления Украины.

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