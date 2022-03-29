Руководство Закарпатья проведет встречу с ІТ-специалистами

В регионе готовы создать благоприятные условия для внедрения целого кластера современных информационных технологий.

Закарпатская область приглашает ІТ-специалистов к себе. В частности, руководство региона ищет пути сотрудничества с местными представителями ІТ-сферы и желающими переместить свои компании из других уголков Украины.

Об этом сообщает Закарпатская военная администрация 29 марта.

Для этого в регионе готовы создать благоприятные условия для внедрения целого кластера современных информационных технологий.

Чтобы обсудить дальнейшую работу в условиях войны и развитие этой сферы, в четверг, 31 марта, в 16:00 в сессионном зале главного админздания состоится встреча руководства области с ІТ-специалистами.

Регистрация участников обязательна:

по номеру +380993881010;

e-mail Zakoda10@gmail.com.

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