Россияне до сих пор не оставляют попытки убить Зеленского – Арестович

Также оккупанты хотят "убрать" кого-то из высшего военно-политического руководства, в том числе и самого Арестовича.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что россияне до сих пор не оставляют попытки убить Владимира Зеленского.

Как рассказал политик в интервью BBC, четыре раза военные РФ стреляли прямо возле Офиса президента. Также оккупанты хотят "убрать" кого-то из высшего военно-политического руководства, в том числе и самого Арестовича.

"Ваш покорный слуга, кстати, в первой пятерке – это из оперативных данных. Поскольку продолжается переговорный процесс, то ударить по Офису президента, откуда идет этот процесс по видеосвязи, – значит обрезать себе все пути к переговорам. А если не будет переговоров – это совсем другая ситуация", – рассказал советник.

Он добавил, что одна из главных тем, волнующая Россию во время переговоров – это снятие экономических санкций.

"Представьте себе реакцию Запада и всего мира после удара даже не по Офису президента, по переговорщикам. То есть даже у россиян есть какие-то международно-дипломатические красные линии, которые нельзя пересекать. Потому что посол — это всегда личность неприкосновенная. Когда ты убьешь человека, который с тобой переговаривается, с тобой больше никогда никто не будет вести переговоры после этого. Должны быть вещи, на которые можно опираться даже в таком хаосе, каким есть война", — добавил он.

Политик подытожил, что Офис президента оккупанты не будут бомбить. Впрочем, в том, что они не оставят попыток другим способом уничтожить Зеленского физически, он не сомневается.

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