Росіяни досі не полишають спроби вбити Зеленського – Арестович

Також окупанти хочуть "прибрати" когось із вищого воєнно-політичного керівництва, зокрема, й самого Арестовича.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що росіяни досі не полишають спроби вбити Володимира Зеленського.

Як розповів політик в інтерв'ю BBC, чотири рази військові РФ стріляли безпосередньо біля Офісу президента. Також окупанти хочуть "прибрати" когось із вищого воєнно-політичного керівництва, зокрема, й самого Арестовича.

"Ваш покірний слуга, до речі, в першій п'ятірці - це з оперативних даних. Оскільки триває переговорний процес, то вдарити по Офісу президента, звідки йде цей процес відеозв'язком, - значить обрізати собі всі шляхи до переговорів. А якщо не буде перемовин - це зовсім інша ситуація", – розповів радник.

Він додав, що одна з головних тем, яка хвилює Росію під час переговорів - це зняття економічних санкцій.

"Уявіть собі реакцію Заходу і всього світу після удару навіть не по Офісу президента, по перемовниках. Тобто навіть у росіян є якісь міжнародно-дипломатичні червоні лінії, які не можна перетинати. Тому що посол - це завжди особа недоторкана. Коли ти вб'єш людину, яка з тобою перемовляється, з тобою більше ніколи ніхто не буде вести перемовини після цього. Мають бути речі, на які можна спиратися навіть в такому хаосі, яким є війна", – додав він.

Політик підсумував, що Офіс президента окупанти не бомбитимуть. Втім, в тому, що вони не полишать спроб в інший спосіб знищити Зеленського фізично, він не сумнівається.

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