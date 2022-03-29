В сети запущен онлайн сервис бесплатных консультаций с врачами

Цель проекта – предоставить людям, которые не могут посетить медицинское учреждение из-за боевых действий или по иной причине, возможность связаться с профильными врачами и получить дистанционную помощь. Причина обращения за консультацией, географическое положение, наличие денег, пол и возраст при этом не имеют значения.

Для пользователей из Украины стал доступен новый бесплатный сервис онлайн консультаций с врачами Doctors4ua.com.

Как отметили создатели уникальной платформы, функционал сервиса останется полностью бесплатным для граждан Украины.

В данный момент к инициативе сервиса подключились доктора и медицинские консультанты из разных стран. Врачи самых разных специализаций и направлений принимают пациентов в удаленном формате, оказывая помощь и поддержку тем, кто не может физически посетить больничный кабинет.

Как начать пользоваться сервисом?

Doctors4ua.com работает, как в веб-интерфейсе, то есть в браузере персонального компьютера или ноутбука, так и в формате мобильного приложения, которое могут скачать пользователи смартфонов. Пользователь выбирает наиболее удобный ему формат.

Полный функционал платформы доступен после короткой регистрации и заполнения небольшой анкеты. В среднем регистрация и заполнение форм учетной записи отнимает не более 5 минут.

После этого сервис доступен для использования, как со стороны медицинских работников, готовых оказывать помощь, так и для пациентов, которые эту помощь ищут.

Как отмечают создатели проекта, сейчас для общения между врачами и пациентами можно использовать наиболее удобный для обеих сторон формат обмена информацией – с помощью чата (текстом), посредством звонка или видеосвязи. При этом текстовый формат, по задумке разработчиков сервиса, должен работать в условиях медленного или нестабильного Интернет-соединения.

Медики со всего мира могут принять участие в развитии благотворительного проекта и предоставлять бесплатные консультации украинцам. Для этого достаточно иметь выход в интернет, свободное время и желание помогать людям в дистанционном формате.

В заключение создатели бесплатного сервиса обратили внимание, что проект создавался в экстренном режиме, поэтому возможны неполадки в работе некоторых функций. Если вы столкнетесь с ними, достаточно сообщить о некорректной работе или неполадках по контактной электронной почте.