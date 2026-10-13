«Ганебна четвірка»: Лубінець назвав області-лідери за скаргами на ТЦК

Дніпропетровщина, Одещина, Львівщина та Закарпаття: омбудсман розкрив антирейтинг порушень під час мобілізації

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець назвав чотири регіони України, жителі яких найчастіше скаржаться на порушення ТЦК під час мобілізації.

Про це омбудсмен сказав в інтерв’ю «Радіо Свобода».

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Лубінець поскаржився, що найбільше звернень на дії ТЦК він отримує з Дніпропетровської, Одеської, Львівської та Закарпатської областей. Ці чотири регіони він назвав «ганебною четвіркою» та нагадав, що з року в рік вони залишаються серед лідерів за кількістю скарг.

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Як приклад, омбудсмен навів ситуацію на Закарпатті. Лубінець пов’язав цю тенденцію з діяльністю тодішнього керівника обласного ТЦК. За його словами, на підставі матеріалів, зокрема переданих його Офісом омбудсмена, правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Омбудсмен нагадав, що ще у 2025 році СБУ провела обшуки у цього керівника обласного ТЦК та СП, виявивши у нього значну суму готівки в іноземній валюті. Офіс уповноваженого наполягав на його звільненні, проте вже за два місяці цього посадовця повернули на посаду — але у статусі тимчасового виконувача обов’язків.

«Ми тоді вимагали, щоб цю людину звільнили. Людину звільнили і, увага, через два місяці людину поновили на цій же посаді, але з приставкою «тимчасовий виконувач обов’язків», — розповів Дмитро Лубінець

Він стверджує, що відповідне рішення ухвалило тодішнє керівництво командування Сухопутних військ ЗСУ.

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Скандали з ТЦК — останні новини

Раніше Дмитро Лубінець заявив про численні порушення прав людини у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на Закарпатті. Він анонсував звернення до правоохоронних органів із вимогою провести масштабну перевірку.

Повідомлялося, що працівник ТЦК на Закарпатті прикував чоловіка кайданками до драбини на всю ніч, щоб той залишився на території мобілізаційного пункту.

До того ж, на Закарпатті могли мобілізувати військовозобов’язаних, які мали відстрочки.

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