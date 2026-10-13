Тривала "фінальна стадія": британський аналітик дав неочікуваний прогноз щодо кінця війни в Україні

Війна в Україні наближається до фінальної стадії, але швидкого миру не буде / © ТСН.ua

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Становище України у війні проти Росії стає дедалі складнішим, але на фронті наразі немає вирішального переламу. Водночас сподіватися на швидке припинення бойових дій зарано, адже країна-агресорка не готова зупинитися без попередньої всеосяжної угоди.

Таку думку висловив виконавчий директор з глобальних політичних досліджень незалежної аналітичної компанії TS Lombard Крістофер Гренвілл у коментарі для CNBC.

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Чому аналітик говорить про фінальну стадію війни в Україні

Гренвілл вважає, що до повноцінного врегулювання ще далеко. Попри це ознаки наближення до завершального етапу вже помітні. За його словами, цей процес навряд чи буде швидким.

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«Коли ця фінальна стадія війни в Україні завершиться — очевидно, що ми наближаємося до неї, хоча це й тривала фінальна стадія, — тоді Європа отримає дуже великий економічний позитив», — зазначив він.

Аналітик пояснив, що закінчення війни може принести Європі відчутні економічні переваги. Водночас цей чинник часто недооцінюють, оскільки йдеться про перспективу, яка ще не стала реальністю.

Путін може не зупинити бойові дії без угоди

За словами Гренвілла, позиція Москви полягає в тому, що спочатку потрібно домовитися про повне врегулювання війни, узгодити його умови та підписати відповідні документи. Лише після цього, за його оцінкою, Володимир Путін може віддати наказ припинити бойові дії.

Водночас аналітик припустив, що сторони можуть домовитися про окремі обмеження ударів по енергетичній інфраструктурі. Один із можливих сценаріїв — Україна утримується від атак на російські нафтопереробні заводи, а Росія натомість припиняє удари по широкому колу українських енергетичних об’єктів.

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Однак така домовленість, за його словами, не означала б припинення усіх інших атак. Тож навіть можливе енергетичне перемир’я необов’язково наблизило б повне закінчення війни.

Чи може війна спричинити невдоволення в Росії

Гренвілл також звернув увагу на економічні проблеми Росії. За його оцінкою, російська економіка ще може демонструвати невелике зростання, але загалом наближається до стагнації.

Тривалий тиск війни, на його думку, може посилювати невдоволення у російському суспільстві. Він послався на обмежені дані опитувань громадської думки, які свідчать про сильне бажання росіян завершити війну.

Проте підстав очікувати серйозної дестабілізації, яка змусила б російське керівництво змінити політичний курс, наразі недостатньо. Аналітик також вважає, що зовнішній тиск на Україну, ймовірно, посилюватиметься у різних питаннях.

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Дизельна угода Трампа та енергетичне перемир’я — останні новини

Нагадаємо, 9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив про домовленість із Володимиром Путіним щодо постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки. Угода викликала дискусії через можливі економічні вигоди для Москви та наслідки для підтримки України. Деталі домовленостей і можливі ризики розглянуто в матеріалі про угоду Трампа з Путіним.

11 жовтня Трамп також оголосив про нібито досягнуте енергетичне перемир’я між Україною та Росією. За його словами, воно мало почати діяти негайно, однак українська сторона не підтвердила, що сторони погодили такі умови. Ситуація загострила дискусію про те, чи може Вашингтон домагатися від Києва припинення ударів по російських НПЗ. Про це йшлося у матеріалі про енергетичне перемир’я Трампа.

Уже в ніч проти 12 жовтня російські війська атакували газовидобувну інфраструктуру на Харківщині попри заяви про перемир’я. На об’єкті «Нафтогазу» було пошкоджено критичне обладнання. Цей удар поставив під сумнів можливість домовленостей, які мали б захистити енергетичні об’єкти обох країн. Атака на об’єкт «Нафтогазу» сталася на тлі невизначеності щодо умов і самого статусу оголошеного перемир’я.

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