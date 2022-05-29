Лукашенко может использовать против Путина народное ополчение – эксперт

Намерен ли диктатор создать так называемое народное ополчение Беларуси?

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил 27 мая, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил создать в стране якобы народное ополчение.

Об этом в эфире Радио НВ рассказал международный обозреватель Иван Яковина.

"Лукашенко на днях объявил, что создает какое-нибудь южное оперативное командование, что он перебрасывает на юг в границу с Украиной какие-то войска. Думаю, что намерен пугать Украину вторжением", — отметил эксперт.

По словам Яковины, если Лукашенко не не присоединился к войне в первые ее дни, когда почти все, даже западные, аналитики говорили, что война будет выиграна через неделю, он испугался отправлять свои войска, то пока тем более не отправит.

"Лукашенко, как и все более-менее независимые наблюдатели, может понять и видит, что для Путина возможности выиграть нет никакой. Вдруг Путин захватит Луганскую область, это не даст ему победы в войне. И потому, по-моему, Лукашенко начинает потихоньку от 'езжать от Путина. Я говорил об этом и раньше, но сейчас появилось еще одно подтверждение того, что Лукашенко хочет сделать финт ушами", — добавил Яковина.

Версия о том, что Лукашенко собрался бросить главу Кремля и переключиться к Западу, попробовать с ним подружиться, кажется эксперту более вероятной.

"Для этого и создается народное ополчение, которому оружие никто сейчас не будет раздавать, а его выдадут только в случае, если кто-нибудь вторгнется на территорию Беларуси", — объясняет Яковина.

Лукашенко, по его словам, больше всего боится Путина. Если он сейчас Путина бросит, то российский диктатор перебросит часть своих войск в Беларусь, чтобы сменить власть, посадить там верного человека, а Лукашенко "подвесить за ноги".

"Поэтому для защиты от "братской" Российской Федерации такое ополчение могло бы Лукашенко понадобиться, если Путин решит отодвинуть его от власти. Против Украины такое ополчение не поможет. Если с территории Украины начнется война, то белорусское ополчение станет немедленно на сторону Украины. Поэтому такие силы могут быть полезны только против РФ", — пояснил Яковина.

В Москве, по его словам, все чаще говорят о возможности и необходимости проведения в сентябре референдума о вхождении Беларуси в состав Российской Федерации наравне с "Л/ДНР", Херсонской областью и Южной Осетией. Лукашенко никогда и ни за что не согласится на то, чтобы войти в состав РФ, поэтому он скорее начнет войну с помощью ополчения против Путина, чем на такую историю подпишется.

Напомним, накануне премьер Беларуси Роман Головченко признался в том, что белорусское оружие востребовано "для нужд России" и государства имеют общие программы, над которыми сегодня интенсивно работают.

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