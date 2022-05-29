Лукашенко може використати проти Путіна народне ополчення - експерт

Чи має намір диктатор створити так зване народне ополчення Білорусі?..

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив 27 травня, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив створити у країні нібито народне ополчення.

Про це в ефірі Радіо НВ розповів міжнародний оглядач Іван Яковина.

"Лукашенко днями оголосив, що створює якесь південне оперативне командування, що він перекидає на південь до кордону з Україною якісь війська. Думаю, що має намір лякати Україну вторгненням", - зазначив експерт.

За словами Яковини, якщо Лукашенко не не приєднався до війни у найперші її дні, коли майже всі, навіть західні, аналітики казали, що війну буде виграно за тиждень, він злякався відправляти свої війська, то наразі тим більше не відправить.

"Лукашенко, як і всі більш-менш незалежні спостерігачі, може зрозуміти й бачить, що для Путіна можливості виграти немає жодної. Раптом Путін захопить Луганську область, це не дасть йому перемоги у війні. І тому, як на мене, Лукашенко починає потихеньку від'їжджати від Путіна. Я говорив про це і раніше, але зараз з’явилося ще одне підтвердження того, що Лукашенко хоче зробити фінт вухами", - додав Яковина.

Версія про те, що Лукашенко зібрався кинути очільника Кремля та перемкнутися до Заходу, спробувати з ним потоваришувати, здається експерту більш імовірною.

"Для цього й створюється народне ополчення, якому зброї ніхто зараз не роздаватиме, а її видадуть лише у випадку, якщо хтось вторгнеться на територію Білорусі", - пояснює Яковина.

Лукашенко, за його словами, найбільше боїться Путіна. Якщо він зараз Путіна кине, то російський диктатор перекине частину своїх військ у Білорусь, щоб змінити владу, посадити там вірну собі людину, а Лукашенка "підвісити за ноги".

"Тому для захисту від "братньої" Російської Федерації таке ополчення могло б Лукашенку знадобитися, якщо Путін вирішить відсунути його від влади. Проти України таке ополчення не допоможе. Якщо з території України розпочнеться війна, то білоруське ополчення стане негайно на бік України. Тому такі сили можуть бути корисними лише проти РФ", - пояснив Яковина.

В Москві, за його словами, все частіше говорять про можливість та необхідність проведення у вересні референдуму про входження Білорусі до складу Російської Федерації нарівні з "Л/ДНР", Херсонською областю та Південною Осетією. Лукашенко ніколи і за жодні гроші не погодиться на те, щоб увійти до складу РФ, тому він швидше почне війну за допомогою ополчення проти Путіна, ніж на таку історію підпишеться.

Нагадаємо, напередодні прем'єр Білорусі Роман Головченко зізнався в тому, що білоруська зброя є затребуваною "для потреб Росії" і держави мають спільні програми, над якими сьогодні інтенсивно працюють.

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