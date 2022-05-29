Україна може залишитися без Інтернету від Starlink через Китай: в чому причина

Україна може залишитися без Інтернету від Starlink через Китай: в чому причина

У Китаї вчені планують розробити засіб проти супутників Starlink компанії SpaceX. Причина - військові Китаю побоюються, що супутниковий Інтернет може суттєво посилити можливості військово-повітряних сил США, а це начебто несе небезпеку для їхньої країни.

Так, китайські вчені хочуть створити зброю, яка дозволить відключити або знищити американські супутники Starlink.

Про це пише South China Morning Post.

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"Угруповання Starlink є децентралізованою системою. Йдеться про боротьбу не з окремими супутниками, а з усією системою. Це вимагає деяких маловитратних високоефективних заходів. Необхідно застосувати комбінацію м'яких і жорстких методів знищення, щоб деякі супутники Starlink втратили свої функції, а операційну систему угруповання було зруйновано", - цитує видання одного із вчених.

Дослідники наголосили, що потрібно оцінити небезпеку Starlink. Найперше, для цього треба модернізувати ті китайські комплекси, які існують у країні, для космічного спостереження та облаштувати їх оптичним обладнанням. Також пропонується варіант перехоплення сигналу кожного спутника.

Як зауважив вчений Рен Юаньчжен, Китай нібито вже має можливість знищувати супутники за допомогою ракет, але вони не дуже хочуть використовувати такий спосіб, оскільки після збиття ракетами супиників Starlink з'являється велика кількість космічного сміття. Зокрема, за його словами, китайські вчені створили лазери для засліплення космічних апаратів, наносупутники, які можна запускати для виведення з ладу великих апаратів, а також інструменти для злому супутникового зв'язку.

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Зауважимо, за інформацією міністра цифрової трансформації України Михайла Федора, станом на 28 травня в Україні працюють понад 10 тис. терміналів Starlink та супутниковим Інтернетом користуються вже понад 150 тисяч людей.

Як підключитися до інтернету Starlink

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